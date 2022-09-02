55% родителей в Пскове высказались против запрета на мобильные в школе

09:16, 02 сентября 2022, ПАИ

Министерство просвещения с 1 сентября ввело запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Соответствующая норма уже прописана в санитарных правилах для школ. Сервис SuperJob выяснил, как относятся к этой инициативе педагоги и родители школьников.

В Пскове 6 из 10 родителей против новой нормы (55%). За — 32%, больше всего сторонников — среди отцов (35% против 27% среди матерей).



Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках (53%). Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (54 и 51% соответственно). Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (59%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 36% учителей.

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось.



