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Общество

Житель Новосибирска передал в Псковский музей уникальные документы

Житель Новосибирска Виталий Ходов подарил Псковскому музею-заповеднику редкий документ об участии в партизанском движении своей матери Таисии Бабиковой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Новосибирец рассказал, что когда началась война, юная Тася Бабикова с семьёй жила в деревне Устье, неподалёку от Пушкинских Гор. По заданию подпольщиков она устроилась работать в пушкиногорскую комендатуру: помогло знание немецкого языка, который в школе давался хорошо. 

Девушка доставала для подпольщиков и партизан бланки документов, добывала сведения о планах немцев. Так она проработала до конца июля 1943 года, пока организация не была раскрыта. Начались аресты, но Тася успела уйти в 7-й партизанский отряд специального назначения 3-й Ленинградской партизанской бригады, впоследствии получивший имя своего легендарного комбрига Александра Германа. 

В этом отряде Таисия познакомилась с командиром диверсионной группы Андреем Копыриным. Молодые люди полюбили друг друга. Вскоре Тася поняла, что ждет ребёнка, и её отпустили домой. Андрей Копырин сразу после освобождения Псковщины вступил в действующую армию, но в октябре 1944 года погиб, так и не увидев своего ребёнка. 

Редкий документ, который передал в музей сын Таисии Бабиковой, заверен подписями командира и комиссара отряда: Киреевым и Тихненковым, а их подписи засвидетельствованы начальником тыла дивизии подполковником Маракулиным. Виталий Викторович пообещал прислать в дополнение к переданному документу фотографии Таисии Бабиковой и Андрея Копырина.

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