Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Продажи автомобилей Lada в августе почти вернулись к докризисным объёмам

Продажи автомобилей Lada всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу компании.

В августе 2022 года АвтоВАЗ продал в России 18 087 легковых и легких коммерческих моделей Lada, эта цифра на 75,2% выше показателей июля 2022 года. При этом августовские продажи автомобилей Lada всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.

За август 2021 года АвтоВАЗ продал 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей. Правда, тогда в продажах был спад – минус 32,6% по сравнению в августом 2020 года. В АвтоВАЗе это тогда объясняли сложностями с поставками необходимых компонентов, а производственные линии периодически простаивали. 

«Результаты продаж Lada Granta и Niva в августе 2022 года и выход АвтоВАЗа на докризисные объемы реализации этих моделей ярко демонстрируют эффективность программ льготного кредитования, запущенных Минпромторгом России», – подчеркнул президент российской компании Максим Соколов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

Россияне получат по 15 тысяч рублей на ребёнка 2 сентября
01 сентября 2022

Студенты российских вузов рассказали о своих зарплатных ожиданиях
30 августа 2022

Анатолий Попов: Российские предприниматели выбирают Сбер главным банком для своего бизнеса
26 августа 2022

Грузия планирует снизить поставки вина в Россию
24 августа 2022

В Псковской области расширяют посадки хрена сорта «Уваровский»
24 августа 2022

Молочная отрасль Псковской области нуждается в новых кадрах – эксперты
24 августа 2022

В России резко подешевели iPhone
24 августа 2022

Новый метод начисления зарплаты начали тестировать в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...