Продажи автомобилей Lada в августе почти вернулись к докризисным объёмам

11:51, 02 сентября 2022, ПАИ

Продажи автомобилей Lada всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу компании.

В августе 2022 года АвтоВАЗ продал в России 18 087 легковых и легких коммерческих моделей Lada, эта цифра на 75,2% выше показателей июля 2022 года. При этом августовские продажи автомобилей Lada всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.

За август 2021 года АвтоВАЗ продал 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей. Правда, тогда в продажах был спад – минус 32,6% по сравнению в августом 2020 года. В АвтоВАЗе это тогда объясняли сложностями с поставками необходимых компонентов, а производственные линии периодически простаивали.

«Результаты продаж Lada Granta и Niva в августе 2022 года и выход АвтоВАЗа на докризисные объемы реализации этих моделей ярко демонстрируют эффективность программ льготного кредитования, запущенных Минпромторгом России», – подчеркнул президент российской компании Максим Соколов.