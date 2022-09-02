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Памятный знак детям войны и малолетним узникам открыли в Плюссе

Фото: Газета «Плюсский край»

Памятный знак, посвящённый детям войны и малолетним узникам, открыли в торжественной обстановке на улице Валерии Гнаровской в Плюссе 2 сентября, пишет газета «Плюсский край».

Памятный знак открыт в честь того, чьё детство и юность выпали на страшные военные годы, кто на собственных плечах вынес все тяготы и лишения послевоенного времени, кто своим стремлением и желанием жить является примером для будущих поколений.

Фото: Газета «Плюсский край»

Сегодня в Плюсском районе проживает чуть более 400 детей войны, 21 малолетний узник.

Почётное право открыть памятный знак предоставили ребёнку войны Светлане Кузьминой и малолетнему узнику Владелену Иванову.

Фото: Газета «Плюсский край»

К присутствующим обратился глава Плюсского района Виталий Аршинов, отметив, что этот знак очень нужен.

«Сегодня, когда памятники советским воинам сносятся по всей Прибалтике, когда фашизм опять поднимает голову, это актуально. Делая этот знак, мы обращаемся и к себе, и к тем, кто придёт после нас, после детей войны. Это знак признательности тем, кто прошёл эту войну в детском возрасте, тем, кто погиб во время этой войны в детском возрасте, это обращение к будущему. Я надеюсь, что этот знак будет стоять долго и напоминать всем нам и тем, кто придёт после нас, что было в истории такое и допускать такого нельзя. Давайте будем помнить об этом, когда будем проезжать или проходить мимо этого знака», – сказал он.

Фото: Газета «Плюсский край»

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