Более тысячи псковичей приняли участие в тренировке ДЭГ

13:11, 02 сентября 2022, ПАИ

1089 избирателей из 9791 подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании приняли участие в тренировке ДЭГ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Тренировка ДЭГ проходила в Пскове с 8:00 31 августа до 20:00 1 сентября.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.