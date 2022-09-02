Эстония укрепит оборону на суше, на море и в воздухе в ответ на действия России

14:55, 02 сентября 2022, ПАИ

Эстония наряду с другими странами Балтийского региона в качестве ответа на действия РФ на Украине укрепит свою оборону на суше, в воздухе и на море, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, страны региона Балтийского моря намерены укреплять сотрудничество для того, чтобы ответить на «угрозу» для региона, якобы исходящую от РФ. «Мы усилим его [сотрудничество] <...>. Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны», – указал министр.

Певкур добавил, что Эстония увеличит оборонный бюджет на 2023–2024 годы почти на 3 %. По его словам, это «чёткий ответ» на действия РФ на Украине.

Министр выступал на пресс-конференции глав оборонных ведомств стран Прибалтики и государств Северной Европы, которая в пятницу проходила на шведском острове Готланд. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны. Пресс-конференцию транслировало в YouTube правительство Швеции.