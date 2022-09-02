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Общество

Уборка урожая продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается кампания по уборке урожая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Зерновых культур убрано на площади более 34 тысяч га, или 68 % от плана, намолочено почти 135 тысяч тонн зерна при урожайности 39,5 ц/га.

Рапс собран с полей общей площадью 8 тысяч га, или 42 % от плана, намолочено 18 тысяч тонн рапса при средней урожайности 22,6 ц/га.

Картофеля накопано 3 тысячи тонн с площади около 100 га при средней урожайности 310 ц/га. Овощей открытого грунта собрано свыше 900 тонн с площади 44,5 га, средняя урожайность — 203,3 ц/га.

Кроме того, под урожай 2023 года посеяно озимого рапса на площади 9,5 тысячи га, или 120 % от плана. Озимых зерновых культур посеяно на площади 6,7 тысячи га, или 25 % от плана.

 

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