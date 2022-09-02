Власти Пскова прокомментировали спил деревьев на Рижском проспекте
Причину спила деревьев на Рижском проспекте, 57 в Пскове объяснили в аминистрации города.
«Деревья пилит МКУ «Служба благоустройства города» по заявке управления городского хозяйства и на основании согласованного комиссией акта. Деревья имели наклон и представляли угрозу», – рассказали Псковскому агентству информации в администрации.
Ранее читатель ПАИ сообщил о спиле деревьев и поинтересовался, есть ли на это разрешение.
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02 сентября 2022
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