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Культура

Уличный квартирник «Бейрут» в Пскове переносится на 22 сентября

Фото Игоря Ефименко

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приглашает всех желающих на бесплатный квартирник на свежем воздухе «Бейрут». 22 сентября (вместо 4-го, как сообщалось ранее) в 18:00 музыканты и артисты театра выйдут на импровизированную сцену у галереи «Цех», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра. 

Зрителей ждёт новая музыкальная программа без привязки к единому стилю – рок, джаз, эстрада, фолк. Собравшиеся услышат кавер-версии любимых песен в оригинальных аранжировках и малоизвестные композиции.

Квартирники на свежем воздухе – новое направление деятельности Псковского театра драмы. Первый уличный концерт артистов театра прошёл в июне этого года.

Состав исполнителей от концерта к концерту варьируется. 22 сентября для зрителей выступят музыканты Псковского театра драмы Иван Федоров (гитара), Борис Федотов (фортепиано), Ярослав Погодин (ударные), Игорь Колосов (контрабас), Катя Руч (вокал), артисты театра Максим Плеханов, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Анна Шуваева, Ирина Смирнова, Ислам Галиуллин, Денис Кугай и другие.

Вход свободный.

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