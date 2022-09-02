Участок улицы Ипподромной в Пскове закроют на три месяца

17:20, 02 сентября 2022, ПАИ

Участок улицы Ипподромной в Пскове закроют для движения автотранспорта с 12 сентября до 12 декабря. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Это связано с началом работ по строительству сетевого коллектора ливневой канализации. Модернизация инженерных сетей необходима для решения проблемы подтоплений на проспекте Энтузиастов и связана с перспективной застройкой микрорайона Сиреневый.

Участок строительства расположен в границах от торца дома № 129 на улице Ипподромной (со стороны улицы Поземского) до перекрёстка проспекта Энтузиастов с улицей Белинского. При этом все въезды на улицу Белинского будут сохранены в обе стороны. Будет закрыта для транспорта и примыкающая к проспекту Энтузиастов улица Северная. В качестве объездов определены улицы Леона Поземского, Александра Матросова, Александра Невского, Труда.

Кроме того, изменится схема движения автобусов по городским маршрутам № 25 Родина – «Архив», № 5 Вокзал – «Архив» и дачных маршрутов № 166 Псков – «Псковитянка» и № 138 Псков – «Торошинка» с отправлением с улицы Текстильной.

Автобус маршрута № 25 Родина – «Архив» в направлении из Родины на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» будет следовать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, затем направо по маршруту. В обратном направлении автобус будет следовать от остановки «Звёздная» по улице Труда до сквера Народовластия, затем по улице Леона Поземского до перекрёстка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 5 Вокзал – «Архив» в направлении Запсковья после остановки «Мясокомбинат» будет следовать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, затем направо по маршруту. В обратном направлении автобус будет следовать от остановки «Звёздная» по улице Труда до сквера Народовластия, затем по улице Леона Поземского до перекрёстка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

Автобусы дачных маршрутов № 166 Псков – «Псковитянка» и № 138 Псков – «Торошинка» от улицы Текстильной будет следовать по улице Труда до сквера Народовластия, далее по улице Леона Поземского до перекрёстка с улицей Ипподромной и затем по маршруту. Остановка на улице Ипподромной отменяется, будет введена новая остановка «12-я школа».