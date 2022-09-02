5 сентября псковичи смогут попасть в Поганкины палаты после их длительной реставрации

17:52, 02 сентября 2022, ПАИ

5 сентября жители и гости Пскова получат возможность попасть в Поганкины палаты после их длительной реставрации, сообщила Псковскому агентству информации генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В этот день в палатах состоится презентация первой выставки в отреставрированном музейном пространстве – проекта ГМЗ «Петергоф» «Пространство Петра – пространству России».

Выставочное повествование включает сюжеты из отрочества и юности будущего монарха, его заграничных путешествий и военных триумфов. Широкой публике будет представлено 16 масштабных полотен с историческими сюжетами, созданных мастерами Санкт-Петербургской академии художеств. В 1872 году оригиналы картин были написаны для исторической реконструкции празднования 200-летнего юбилея Петра I на Марсовом поле.

«В 1872 году император Александр II устроил грандиозные торжества по поводу юбилея Петра и организовал выставку из 30 огромных полотен на Марсовом поле. На полотнах были изображены военные походы, победы Петра. Музей-заповедник «Петергоф» и Академия художеств Санкт-Петербурга решили воссоздать эту историю. И художники создали 16 полотен на ту же тему и того же размера. К сожалению, все 30 картин не сохранились, только 16. Это, по сути, новый и в то же время исторический проект. К тому же выставка будет сопровождаться вещами петровского времени – гравюрами, научными изданиями, астрономическими приборами».

Всего в выставочном проекте будет показано более 60 предметов, связанных с петровской эпохой, среди которых астролябия, привезённая из Голландии, модель ботика Петра I, «Курс математики» и «Исследование о происхождении земли» 1699 года – издания, по которым император экзаменовал обучавшихся в Европе дворян, и многое другое.

Выставка продлится всего 20 дней Ц до 25 сентября. Время работы экспозиции – с 10:00 до 18:00.

После Пскова картины отправятся во Владимир, затем в Великий Новгород. «Хочется, чтобы псковичи не упустили возможность и пришли в Поганкины палаты», – добавила Светлана Мельникова.