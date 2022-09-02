Будущие автомеханики в Великих Луках освоят новые технологии

18:47, 02 сентября 2022, ПАИ

Две новые мастерские – «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обслуживание грузовой техники» – открылись в Великолукском механико-технологическом колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«У студентов и мастеров производственного обучения появилась уникальная возможность обучаться новым технологиям и проводить занятия на высококачественном уровне», – добавляют в сообщении.

Цель создания мастерских – практическая подготовка обучающихся в соответствии с передовыми технологиями и современными стандартами, в том числе стандартами «Ворлдскиллс Россия».

Открытие мастерских позволит обучающимся сдавать промежуточную и итоговую государственную аттестации в формате демонстрационного экзамена.