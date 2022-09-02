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Культура

Выставку из фондов Витебского областного музея презентуют в Пскове

Витебский областной краеведческий музей – один из старейших на территории Беларуси. Фото сайт музея

Презентация выставки из фондов Витебского областного краеведческого музея в рамках Дней Витебской области в Пскове состоится 4 сентября в 16:00 в Городском культурном центре (г. Псков, пл. Ленина 1). Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области.

Витебский областной краеведческий музей является одним из старейших музеев Республики Беларусь. В фондах музея хранится более 200 тысяч предметов.

В рамках выставочного проекта в Пскове Витебский музей презентует наиболее ценные предметы из коллекции документов: коллекция рукописных и печатных документов, витебская берестяная грамота рубежа XIII – XIV веков, грамота короля Речи Посполитой Сигизмунда III от 17 марта 1597 года и.т.д. А кроме этого, коллекции графики и живописи.

Музей также презентует оригинальные работы художников творческого объединения «Витебская акварель», ставшего ярким явлением художественной жизни 1990-х гг., члены которого и сейчас продолжают традиции витебской художественной школы.

Выставка будет работать с 16.00 до 19.00 4 сентября.

Вход свободный.

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