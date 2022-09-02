Минюст обновило список иноагентов. Среди них оказались Андрей Макаревич и Михаил Шац
Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, украинского журналиста Дмитрия Гордона, российскую журналистку Катерину Гордееву, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича и еще трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Также в реестр включены бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Иван Жданов, предприниматель Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников. В списках оказался и муж телеведущей Татьяны Лазаревой Михаил Шац.
В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина. У Крашенинникова в качестве иностранного источника, помимо Украины, указана германская медиакомпания «Дойче велле» (Deutsche Welle, DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове
Политическая реклама вместо культурной афиши: псковичи жалуются на агитацию «Яблока»