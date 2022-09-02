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Политика

Минюст обновило список иноагентов. Среди них оказались Андрей Макаревич и Михаил Шац

Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, украинского журналиста Дмитрия Гордона, российскую журналистку Катерину Гордееву, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича и еще трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 

Также в реестр включены бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Иван Жданов, предприниматель Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников. В списках оказался и муж телеведущей Татьяны Лазаревой Михаил Шац.

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина. У Крашенинникова в качестве иностранного источника, помимо Украины, указана германская медиакомпания «Дойче велле» (Deutsche Welle, DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

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