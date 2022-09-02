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Общество

Запрет на посещение лесов снят в Псковской области

Фото Противопожарного лесного центра Псковской области

Постановлением Правительства Псковской области от 01.09.2022 г. № 132 отменен особый противопожарный режим, действовавший на территории области с 25 августа, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.

Жители и гости области снова могут посещать леса. Однако отмена особого противопожарного режима не снимает обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности.
Напоминаем, что в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается:
- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Кроме того, запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
Использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления.


О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам:  8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.

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