Михаил Ведерников дал рекомендации по дистанционному голосованию

22:58, 03 сентября 2022, ПАИ

На следующей неделе в Псковской области, как и по всей стране, пройдёт Единый день голосования. Голосовать можно будет три дня – 9, 10 и 11 сентября.

В своём еженедельном обращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников особо отметил, что жители города Пскова впервые смогут дистанционно проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн, без посещения избирательного участка. Планируют это сделать уже более 10 тысяч жителей города (12,5% от числа всех избирателей).

«Это удобно, проголосовать можно будет с компьютера или телефона, не выходя из дома. Поэтому напоминаю, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо до 5 сентября подать заявление на сайте госуслуги. В дни голосования на главной странице портала ДЭГ будет активна кнопка для перехода к голосованию. При её нажатии необходимо будет авторизоваться с использованием учетной записи госуслуг. Пользуйтесь современными технологиями и участвуйте в жизни города и области. Каждый ваш голос очень важен для динамичного развития нашей Псковской области», – дал рекомендации Михаил Ведерников.