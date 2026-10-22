Владимир Путин утвердил перестановки в Правительстве РФ

11:34, 22 октября 2026, ПАИ

Перестановки в Правительстве РФ утвердил глава государства Владимир Путин. Президент назначил Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта России. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

В 2023 году Дмитрий Ядров был назначен главой Росавиации. «О министре транспорта Российской Федерации: в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Ядрова Дмитрия Викторовича министром транспорта Российской Федерации», – говорится в документе.

Помимо того, Ирину Окладникову назначили вице-премьером – руководителем аппарата Правительства РФ, от этой должности освободили Дмитрия Григоренко. Андрея Никитина назначили на должность вице-премьера. Олега Кожемяко – на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО. Антона Силуанова – на должность вице-премьера – министра финансов.

Напомним, что в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.