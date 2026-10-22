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Политика

Владимир Путин утвердил перестановки в Правительстве РФ

Перестановки в Правительстве РФ утвердил глава государства Владимир Путин. Президент назначил Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта России. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

Владимир Путин. Фото: ПАИ

В 2023 году Дмитрий Ядров был назначен главой Росавиации. «О министре транспорта Российской Федерации: в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Ядрова Дмитрия Викторовича министром транспорта Российской Федерации», – говорится в документе.

Помимо того, Ирину Окладникову назначили вице-премьером – руководителем аппарата Правительства РФ, от этой должности освободили Дмитрия Григоренко. Андрея Никитина назначили на должность вице-премьера. Олега Кожемяко – на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО. Антона Силуанова – на должность вице-премьера – министра финансов.

Напомним, что в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.

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