Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликована новая сентябрьская афиша Псковского театра драмы

Фото пресс-службы Псковского театра драмы. Спектакль «Преступление и наказание»

Премьеры, детские спектакли, «квартирник» на свежем воздухе и мероприятия XXIX Пушкинского театрального фестиваля ждут зрителей Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сентябрьский репертуар Псковского театра драмы дополнили спектакли и концерты Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове с 20 по 26 сентября. Зрители смогут увидеть такие спектакли, как «Товарищ Кисляков» (Александринский театр, спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Преступление и наказание» (петербургский театр «Приют комедианта», спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Последняя жертва» (Воронежский театр юного зрителя), «Дядя Ваня» (Псковский театр драмы) и концерт группы «волковтрио».

Фото пресс-службы Псковского театра драмы. Спектакль «Преступление и наказание»

Из премьер 116-го театрального сезона зрители увидят комедии «Пленные духи» Айрата Абушахманова (7 сентября) и «Серёжа очень тупой» Дмитрия Месхиева (8 сентября), а также «Бовари» Дмитрия Акриша (13 сентября) и спектакль-концерт в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс» (14 сентября).

Фото пресс-службы Псковского театра драмы. Спектакль «Серёжа очень тупой»

17 и 18 сентября в Новом зале театра пройдут премьерные показы моноспектаклей Ирины Евдокимовой «Ночь печальна» и «Што-с».

В репертуар театра включили спектакль, отмеченный Национальной театральной премией «Золотая маска» – спектакль-лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссёра Петра Шерешевского (29 сентября).

А также были включены спектакли с фестивальной историей – «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд (2 сентября), «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь (6 и 30 сентября), «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена (9 сентября).

Ценителей жанра кабаре театр приглашает на спектакль «Постой, паровоз!» 3 и 15 сентября, как раз накануне октябрьской премьеры второй части «Паровоза».

Фото пресс-службы Псковского театра драмы. Спектакль «Постой, паровоз!»

Традиционно Псковская драма подготовила детскую программу. В сентябре театр порадует детей разных возрастов: от 2 до 4-х лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от 6 до 10-ти лет («Слон и птичка»).

Фото пресс-службы Псковского театра драмы. Спектакль «Слон и птичка»

В Псковском театре драмы напомнили, что до 3 сентября включительно зрители могут купить билеты на избранные спектакли сентября со скидкой до -35%.

Фото пресс-службы Псковского театра драмы. Афиша спектаклей на сентябрь

Ознакомиться с афишей подробнее и купить билеты на спектакли можно в кассе и на официальном сайте Псковского театра драмы.

Дополним, что ранее сообщалось о переносе даты проведения уличного квартирника «Бейрут» в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 сентября 2022

Фальшивую купюру обнаружили в Дедовичах
03 сентября 2022

Культуролог оценил возможности достижения технологического суверенитета России
03 сентября 2022

Вторая мировая война завершилась 77 лет назад
03 сентября 2022

Более 100 малышей родилось в Великих Луках за месяц
03 сентября 2022

Автобусный маршрут продлили для учеников школы в Псковской области
03 сентября 2022

Электропроводку на стенах Псковского кремля приведут в порядок
03 сентября 2022

Опубликована новая сентябрьская афиша Псковского театра драмы
03 сентября 2022

Более 200 детей родилось в Пскове за месяц

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...