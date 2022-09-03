Опубликована новая сентябрьская афиша Псковского театра драмы

09:55, 03 сентября 2022, ПАИ

Премьеры, детские спектакли, «квартирник» на свежем воздухе и мероприятия XXIX Пушкинского театрального фестиваля ждут зрителей Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сентябрьский репертуар Псковского театра драмы дополнили спектакли и концерты Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове с 20 по 26 сентября. Зрители смогут увидеть такие спектакли, как «Товарищ Кисляков» (Александринский театр, спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Преступление и наказание» (петербургский театр «Приют комедианта», спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Последняя жертва» (Воронежский театр юного зрителя), «Дядя Ваня» (Псковский театр драмы) и концерт группы «волковтрио».

Из премьер 116-го театрального сезона зрители увидят комедии «Пленные духи» Айрата Абушахманова (7 сентября) и «Серёжа очень тупой» Дмитрия Месхиева (8 сентября), а также «Бовари» Дмитрия Акриша (13 сентября) и спектакль-концерт в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс» (14 сентября).

17 и 18 сентября в Новом зале театра пройдут премьерные показы моноспектаклей Ирины Евдокимовой «Ночь печальна» и «Што-с».

В репертуар театра включили спектакль, отмеченный Национальной театральной премией «Золотая маска» – спектакль-лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссёра Петра Шерешевского (29 сентября).

А также были включены спектакли с фестивальной историей – «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд (2 сентября), «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь (6 и 30 сентября), «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена (9 сентября).

Ценителей жанра кабаре театр приглашает на спектакль «Постой, паровоз!» 3 и 15 сентября, как раз накануне октябрьской премьеры второй части «Паровоза».

Традиционно Псковская драма подготовила детскую программу. В сентябре театр порадует детей разных возрастов: от 2 до 4-х лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от 6 до 10-ти лет («Слон и птичка»).

В Псковском театре драмы напомнили, что до 3 сентября включительно зрители могут купить билеты на избранные спектакли сентября со скидкой до -35%.

Ознакомиться с афишей подробнее и купить билеты на спектакли можно в кассе и на официальном сайте Псковского театра драмы.

Дополним, что ранее сообщалось о переносе даты проведения уличного квартирника «Бейрут» в Пскове.