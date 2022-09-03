Невельчанку подозревают в фиктивной регистрации

12:25, 03 сентября 2022, ПАИ

Жительницу Невеля подозревают в фиктивной регистрации двух граждан РФ. Об этом сообщается в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Сотрудники полиции установили, что 30-летняя невельчанка фиктивно зарегистрировала двух граждан Российской Федерации в своём доме: женщину 35-ти лет и девочку шести лет. По данному вопросу проводят проверку.

В ведомстве напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 3 лет. Также возможны принудительные работы и лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.