Фальшивую купюру обнаружили в Дедовичах

12:58, 03 сентября 2022, ПАИ

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Фальшивую банкноту обнаружили в одной из финансовых организаций посёлка Дедовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Номинал купюры составил 5 тысяч рублей. Её обнаружил начальник отделения. По имеющимся сведениям, она поступила от 24-летнего местного жителя. Молодой человек внёс на свой счёт торговую выручку.

Обстоятельства произошедшего выясняются ку–пюра была изъята. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили о действиях при выявлении фальшивых денежных знаков: необходимо вспомнить от кого была получена купюра, обратиться в полицию и ни в коем случае не возвращать деньги сбытчику или в банк.