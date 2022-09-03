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Общество

Фальшивую купюру обнаружили в Дедовичах

Фальшивую банкноту обнаружили в одной из финансовых организаций посёлка Дедовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Номинал купюры составил 5 тысяч рублей. Её обнаружил начальник отделения. По имеющимся сведениям, она поступила от 24-летнего местного жителя. Молодой человек внёс на свой счёт торговую выручку.

Обстоятельства произошедшего выясняются  ку–пюра была изъята. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили о действиях при выявлении фальшивых денежных знаков: необходимо вспомнить от кого была получена купюра, обратиться в полицию и ни в коем случае не возвращать деньги сбытчику или в банк.

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