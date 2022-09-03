День памяти сожжённых нацистами жителей деревень учредят в Псковской области

13:27, 03 сентября 2022, ПАИ

День памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями, приняли решение учредить в Псковской области. Памятной датой определили 22 окятбря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал это предложение председателя областного комитета юстиции Сергея Шерстобитова. Проект закона будет вынесен на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания. Предполагается ежегодно 22 октября проводить мероприятия по увековечению памяти безвинно убитых немецко-фашистскими захватчиками и карателями жителей деревень Псковского края в годы Великой Отечественной войны.

«Архивы хранят сотни страниц свидетельств того, как фашисты выжигали Псковщину, за годы оккупации на территории региона убито более 70 тысяч жителей, уничтожено 5 082 деревни. Например, Санники, Малиновка, Андрюково Великолукского района, Красуха в Порховском районе, Замошье Плюсского района. Каждую пятую уничтоженную деревню так и не возродили», – подчеркнул Сергей Шерстобитов.

Дата 22 октября была выбрана не случайно. В этот день в 1943 году карательный отряд уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района. Фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Расстрелу подверглись более 60 мирных жителей, в основном женщины и дети. А в 1973 году прошёл открытый процесс, по итогам которого четырех преступников приговорили к высшей мере наказания, еще двоих – к длительным тюремным срокам.

Сергей Шерстобитов также рассказал о концепции внутреннего устройства будущего музея оккупации Псковщины в годы Великой Отечественной войны. Во время изучения экспозиции можно будет ознакомиться с копиями материалов и артефактов, а одно из центральных мест займет информация о трагедии жителей Ланевой Горы и других деревень.

Документальные материалы и фотографии погибших граждан разместят напротив информации о немецких карателях и их злодеяниях. В одну из стен будет вмурована копия предсмертной записки одного из псковских заключенных.

Глава региона обозначил особую роль проекта в вопросе сохранения исторической правды о злодействах фашистских захватчиков.