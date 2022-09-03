Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День памяти сожжённых нацистами жителей деревень учредят в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Пскова

День памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями, приняли решение учредить в Псковской области. Памятной датой определили 22 окятбря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал это предложение председателя областного комитета юстиции Сергея Шерстобитова. Проект закона будет вынесен на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания. Предполагается ежегодно 22 октября проводить мероприятия по увековечению памяти безвинно убитых немецко-фашистскими захватчиками и карателями жителей деревень Псковского края в годы Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы администрации Пскова

«Архивы хранят сотни страниц свидетельств того, как фашисты выжигали Псковщину, за годы оккупации на территории региона убито более 70 тысяч жителей, уничтожено 5 082 деревни. Например, Санники, Малиновка, Андрюково Великолукского района, Красуха в Порховском районе, Замошье Плюсского района. Каждую пятую уничтоженную деревню так и не возродили», – подчеркнул Сергей Шерстобитов.

Дата 22 октября была выбрана не случайно. В этот день в 1943 году карательный отряд уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района. Фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Расстрелу подверглись более 60 мирных жителей, в основном женщины и дети. А в 1973 году прошёл открытый процесс, по итогам которого четырех преступников приговорили к высшей мере наказания, еще двоих – к длительным тюремным срокам.

Сергей Шерстобитов также рассказал о концепции внутреннего устройства будущего музея оккупации Псковщины в годы Великой Отечественной войны. Во время изучения экспозиции можно будет ознакомиться с копиями материалов и артефактов, а одно из центральных мест займет информация о трагедии жителей Ланевой Горы и других деревень.

Фото пресс-службы администрации Пскова

Документальные материалы и фотографии погибших граждан разместят напротив информации о немецких карателях и их злодеяниях. В одну из стен будет вмурована копия предсмертной записки одного из псковских заключенных.

Глава региона обозначил особую роль проекта в вопросе сохранения исторической правды о злодействах фашистских захватчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 сентября 2022

Маленькая спичка большая беда
03 сентября 2022

Скончался экс-депутат Псковского областного Собрания Сергей Никифоров
03 сентября 2022

Ещё 249 человек заразились COVID-19 в Псковской области
03 сентября 2022

Росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора» в Пскове
03 сентября 2022

Опубликована статистика заболевших COVID-19 в России за сутки
03 сентября 2022

Долгожданное потепление: до +17 градусов ожидается завтра в Пскове
03 сентября 2022

Битва дружин, метание оружия и другие забавы проходят сегодня в Пскове
03 сентября 2022

Росгвардия организовала видеоакцию «Наследники Победы»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...