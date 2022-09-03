Акция Чистый берег прошла в Опочецком районе

18:20, 03 сентября 2022, ПАИ

Волонтёры Опочецкого центра добровольчества провели акцию «Чистый берег» в рамках масштабной Всероссийской экологической акции «Вода России», сообщает газета «Красный маяк».



Опочецкие активисты присоединились к Международной инициативе и убрались на берегу реки Великой в районе городского стадиона и Дома культуры, а также разделили собранный мусор по мешкам и сдали в пункт приёма вторсырья.

Цель проведённой акции – очистить территорию у водоёмов от мусора в местах массового отдыха и поддержать санитарный порядок на водных объектах района. Также акция призвана напомнить о необходимости бережного отношения к природе во время отдыха у воды.