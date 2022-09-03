В Острове прошла акция «В памяти навсегда»

22:49, 03 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в парке Победы собрались островские жители, в большинстве своём молодёжь, которые почтили память жертв Бесланской трагедии. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Островские вести».

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Об это памятной дате принявшим участие в акции рассказали ведущие – сотрудники и волонтеры молодёжного отдела Центра культуры «Юбилейный».

Это один из самых страшных терактов за всю историю России. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года, террористы захватили более тысячи заложников в здании школы № 1 в Беслане и 3 дня удерживали их без еды и воды. Захват продолжался три дня. Штурм произошел 3 сентября.

Звучали со сцены стихи, а рядышком стояли детские игрушки и вода, которой не давали заложникам.

Участники мероприятия выложили свечами число 334 – столько людей погибло в той страшной бесланской трагедии, в их числе более 186 детей. А в заключение мероприятия они почтили память погибших в Беслане Минутой молчания.

Вечная память детям Беслана, гибель которых стала ещё одной страницей в траурной книге нового тысячелетия. Вечная память учителям, которые до последней минуты остались верны своему святому долгу. Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей. Вечная память погибшим. Здоровья и мира живым.