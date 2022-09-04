Жители Середки Псковского района отметили день своего села
С праздником Дня села в Середке жителей поздравили Глава Псковского района Наталья Федорова, Председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов, а также Глава Середкинской волости Раиса Шумкина.
Самые активные жители были награждены юбилейными медалями «95 лет Муниципальному образованию «Псковский район» и Почетными грамотами Администрации Псковского района.
Захватывающим зрелищем праздника стали выступления авиаторов и парашютистов местного аэроклуба.
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