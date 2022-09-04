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Общество

Футбольный матч состоялся в поселке Белорусский Пыталовского района

Фото Марии Осиповой.

Футбольный дружеский турнир между тремя командами прошел в поселке Белорусский Пыталовского района в честь Дня поселка.

Подобные матчи стали уже традиционными – от поселка Белорусский выступают две команды: «Женатые» и «Неженатые» спортсмены. В турнире также приняла участие команда взрослых игроков от города Пыталово.

По итогам трёх игр, команда из Пыталово возглавила турнирный рейтинг и вышла на первое место. «Женатые» игроки оказались на втором месте, и более юные футболисты оказались на третьем месте.

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