Минпромторг может установить пошлину 60% на мебель из недружественных стран

08:11, 05 сентября 2022, ПАИ

Минпромторг рассматривает предложение российского бизнеса о вводе пошлин в размере 60 % на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для её изготовления, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Из-за санкций у российских компаний лесопромышленного комплекса многократно выросли логистические расходы, следует из письма. Кроме того, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления. Ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний уже в ближайший год поможет сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей, следует из письма организации.

«Российская мебель ни по дизайну, ни по качеству продукции, ни по гарантийным срокам, ни по использованию материалов, ни по технологичности не уступает ведущим западным образцам. По объёму производства мы можем легко насытить весь внутренний рынок, и ещё останется для экспорта», — сказал генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков.

С другой стороны, сами по себе любые санкции ведут к разрушению экономик, считает генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Так, если сейчас ограничить ввоз в страну ряда товаров, включая мебель, то это может привести к её дефициту и росту цен для потребителей, считает он.