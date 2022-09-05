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Политика

У псковичей осталось меньше суток для подачи заявлений на участие в ДЭГ

Период подачи заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) завершится сегодня, 5 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

«Сегодня, 5 сентября, – последний день подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. До 24:00 5 сентября соответствующее заявление можно подать на сайте gosuslugi.ru», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

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