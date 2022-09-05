Минобороны РФ заинтересовалось «Одуванчиком»

11:37, 05 сентября 2022, ПАИ

Интерес к беспилотному летательному аппарату (БПЛА) «Одуванчик», представленному в ходе международного военно-технического форума «Армия-2022», проявляет Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора по развитию компании «Атри» Руслана Ляпина.

«К нам подходило Министерство природы – им нужен мониторинг маленьких очагов пожара. Они выезжают на машине, запускают его с руки или с направляющих и проводят мониторинг пожаров. Иностранные делегации, различные ведомства, в том числе [проявляло интерес. — Ред.] Министерство обороны РФ для своих нужд», — рассказал Руслан Ляпин.

Напомним, что в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» научно-производственная компания «Атри» представила БПЛА «Одуванчик». Изделие создано в рамках импортозамещения китайских квадрокоптеров. БПЛА можно использовать в условиях сильных порывов ветра.