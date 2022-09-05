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Политика

В Эстонии начали готовиться к партизанской войне

Эстония готовится к организации вооружённого партизанского сопротивления при возможной оккупации страны, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Утоняется, что Министерство обороны Эстонии работает над законопроектом, что даст армии полномочия готовить вооружённое сопротивление на территориях, которые якобы могут оккупировать.

Эстонское ведомство планирует представить этот законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает, что парламент примет его уже в этом году.

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