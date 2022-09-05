Органы власти обязали вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

12:21, 05 сентября 2022, ПАИ

Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты. Ими стали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — говорится в сообщении.

Новые требования вступают в силу 1 декабря этого года. Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчёты о проводимых мероприятиях, комментарии к актуальным вопросам и указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов, пишет РИА Новости.