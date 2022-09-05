Игорь Дитрих и Александр Братчиков проведут приём граждан

13:09, 05 сентября 2022, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Александр Братчиков проведут приём граждан в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Граждан будут принимать в общественной приёмной по адресу город Псков, ул. Гоголя, 9.

Так, Игорь Дитрих (округ № 11 – Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий районы) будет принимать граждан 6 сентября с 10:00 до 13:00, а Александр Братчиков (округ № 3 – Псков: южная часть Ближнего Завеличья, район завода радиодеталей) – 7 сентября с 10:00 до 13:00.

Справки по телефону (8 8112) 66-25-12.