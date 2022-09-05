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Фестивали, квест и новый турмаршрут: подготовку к 700-летию Гдова обсудили участники совещания с губернатором

Подготовку к 700-летию Гдова, которое будет праздноваться в 2023 году, обсудили участники совещания с губернатором Михаилом Ведерниковым, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил о том, что к юбилею необходимо привести в порядок улицы и фасады зданий в городе. По его словам, уже сформирован план подготовки к празднику. В совокупности на благоустройство Гдова к празднику и проведение самого мероприятия потребуется около 230 млн рублей, уточнил Михаил Ведерников.

На эти средства планируют благоустроить набережную, улицы города (дороги и фасады зданий), построить ФОК. План утвердят до конца недели.

В рамках празднования юбилея Гдова запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в течение года: открытие муниципального центра добровольчества, акция по высадке деревьев в форме 700-летия, создание муралов, организация фестивалей на берегу Чудского озера, концертов на территории городской крепости, исторического квеста по Гдовской крепости. Также есть идея разработать автотуристический маршрут по Гдовскому району.

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