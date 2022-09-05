Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»
Страной «восходящего солнца» назвал Россию президент Владимир Путин. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» — это Россия», — сказал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Владимир Путин, комментируя замечание участника форума о том, что Россия начинается с Камчатки, заявил, что Россия — это человек и неважно, на какой территории он живет.