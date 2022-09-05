Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»

15:01, 05 сентября 2022, ПАИ

Страной «восходящего солнца» назвал Россию президент Владимир Путин. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» — это Россия», — сказал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Владимир Путин, комментируя замечание участника форума о том, что Россия начинается с Камчатки, заявил, что Россия — это человек и неважно, на какой территории он живет.