Региональные музеи России получат новое оборудование

15:53, 05 сентября 2022, ПАИ

Министерство культуры РФ разработало проект изменений в государственную программу «Развитие культуры». Из федерального бюджета будут выделены субсидии на переоснащение региональных музеев. Об этом пресс-служба министерства сообщила ТАСС.

«Документ разработан Минкультуры России и вносит изменения в правила предоставления и распределения субсидий на оснащение музеев. Теперь субсидии из федерального бюджета региональным бюджетам смогут выделяться на расходы по программам, предусматривающим техническое оснащение не только муниципальных, но и региональных музеев», - говорится в сообщении.

На данный момент правила предоставления субсидий распространяются только на муниципальные музеи. Благодаря программе региональные музеи смогут закупать оборудование и технические средства для выставок, просветительской деятельности и работ по обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов. Помимо этого, на выделенные средства региональные музеи смогут приобретать автоматизированные билетные системы и системы учета музейных предметов, а также специализированное оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья, уточняет ТАСС.

В декабре 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление о переоснащении муниципальных музеев. Были внесены необходимые для этого изменения в госпрограмму «Развитие культуры». Средства из федерального бюджета направляются на закупку, доставку и установку экспозиционных витрин, климатического оборудования, а также на внедрение автоматизированных систем продажи билетов и учета музейных ценностей.

К 2024 году планируется переоснастить свыше 400 муниципальных музеев.