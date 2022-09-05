Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Региональные музеи России получат новое оборудование

Министерство культуры РФ разработало проект изменений в государственную программу «Развитие культуры». Из федерального бюджета будут выделены субсидии на переоснащение региональных музеев. Об этом пресс-служба министерства сообщила ТАСС.

«Документ разработан Минкультуры России и вносит изменения в правила предоставления и распределения субсидий на оснащение музеев. Теперь субсидии из федерального бюджета региональным бюджетам смогут выделяться на расходы по программам, предусматривающим техническое оснащение не только муниципальных, но и региональных музеев», - говорится в сообщении.

На данный момент правила предоставления субсидий распространяются только на муниципальные музеи. Благодаря программе региональные музеи смогут закупать оборудование и технические средства для выставок, просветительской деятельности и работ по обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов. Помимо этого, на выделенные средства региональные музеи смогут приобретать автоматизированные билетные системы и системы учета музейных предметов, а также специализированное оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья, уточняет ТАСС.

В декабре 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление о переоснащении муниципальных музеев. Были внесены необходимые для этого изменения в госпрограмму «Развитие культуры». Средства из федерального бюджета направляются на закупку, доставку и установку экспозиционных витрин, климатического оборудования, а также на внедрение автоматизированных систем продажи билетов и учета музейных ценностей.

К 2024 году планируется переоснастить свыше 400 муниципальных музеев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

Региональные музеи России получат новое оборудование
05 сентября 2022

Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»
05 сентября 2022

Россиян предупредили об отсутствии гарантий въезда в Европу при наличии «шенгена»
05 сентября 2022

У псковичей осталось меньше суток для подачи заявлений на участие в ДЭГ
03 сентября 2022

Михаил Ведерников дал рекомендации по дистанционному голосованию
03 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Мультимедийные проекции на псковских храмах
02 сентября 2022

ДЭГ в помощь. 78-й выпуск «Псковского телеграма»
02 сентября 2022

78-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...