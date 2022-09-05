Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс избрана главой британских консерваторов, она займет пост премьер-министра, заявил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди. Об этом пишет РИА Новости.

Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев. Ее конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — получил 60,4 тысячи.
В первой речи в новом статусе политик пообещала бороться с ростом цен на электроэнергию и снизить налоги.

Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст полномочия не раньше 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а на следующий Трасс ответит на вопросы других парламентариев.

Будучи министром иностранных дел, Трасс неоднократно использовала антироссийскую риторику. Так, она заявила, что «готова вызвать на разговор» Владимира Путина и, как вспоминала представитель российского МИД Мария Захарова, «осадить» главу ведомства Сергея Лаврова. Политик также утверждала, что Великобритания ввела «самые жесткие санкции» в адрес Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ожидает от Трасс на новом посту «продолжения деструктивного курса».
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На вакантную позицию лидера партии претендовали 11 человек. В голосовании, проходившем по почте, участвовали все члены партии — около 200 тысяч человек. Оно завершилось 2 сентября.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

Видеокамеры установили на всех избирательных участках в Псковской области
05 сентября 2022

Региональные музеи России получат новое оборудование
05 сентября 2022

Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»
05 сентября 2022

Россиян предупредили об отсутствии гарантий въезда в Европу при наличии «шенгена»
05 сентября 2022

У псковичей осталось меньше суток для подачи заявлений на участие в ДЭГ
03 сентября 2022

Михаил Ведерников дал рекомендации по дистанционному голосованию
03 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Мультимедийные проекции на псковских храмах
02 сентября 2022

ДЭГ в помощь. 78-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...