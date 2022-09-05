Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

16:46, 05 сентября 2022, ПАИ

Лиз Трасс избрана главой британских консерваторов, она займет пост премьер-министра, заявил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди. Об этом пишет РИА Новости.



Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев. Ее конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — получил 60,4 тысячи.

В первой речи в новом статусе политик пообещала бороться с ростом цен на электроэнергию и снизить налоги.



Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст полномочия не раньше 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а на следующий Трасс ответит на вопросы других парламентариев.

Будучи министром иностранных дел, Трасс неоднократно использовала антироссийскую риторику. Так, она заявила, что «готова вызвать на разговор» Владимира Путина и, как вспоминала представитель российского МИД Мария Захарова, «осадить» главу ведомства Сергея Лаврова. Политик также утверждала, что Великобритания ввела «самые жесткие санкции» в адрес Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ожидает от Трасс на новом посту «продолжения деструктивного курса».

Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На вакантную позицию лидера партии претендовали 11 человек. В голосовании, проходившем по почте, участвовали все члены партии — около 200 тысяч человек. Оно завершилось 2 сентября.