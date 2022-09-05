Видеокамеры установили на всех избирательных участках в Псковской области

17:03, 05 сентября 2022, ПАИ

Средства видеонаблюдения установили во всех 24 территориальных (ТИК) и 487 участковых избирательных комиссиях (УИК), расположенных в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

«Исключение составляют помещения участковых комиссий, находящиеся в медицинских учреждениях и воинских частях», – говорится в сообщении.

Запись будет идти непрерывно на протяжении трёх суток – 9, 10 и 11 сентября, до завершения подведения итогов голосования. Средства видеофиксации применяют в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов.