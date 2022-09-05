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Политика

Мошенники предлагают псковичам жаловаться на власть

Фото: группа «Псковская область» в соцсети в «ВКонтакте»

В Псковской области участились случаи мошенничества. Об этом сообщается в группе «Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковская область» в соцсети в «ВКонтакте»

«Жителям Псковской области стали приходить сообщения в мессенджерах с предложением быстро и легко заработать. Для этого нужно было перейти в бот, зарегистрироваться на ДЭГ, пожаловаться на власть и выполнить другие задания», - говорится в сообщении.

Фото: группа «Псковская область» в соцсети в «ВКонтакте»

Создателями данных ботов являются мошенники. Псковичей предупредили, что необходимо быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

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