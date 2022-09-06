МИД: Россия рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения
Россия рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения для россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева.
«Решение руководства Эстонии запретить с 18 августа целые категории виз для российских граждан вкупе с его призывом ввести этот шаг от имени всего Евросоюза носит явно дискриминационный характер», – отметил дипломат.
По его словам, известные враждебные меры по отношению к России, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги МИД пытается выработать взвешенно, без эмоций – с учётом проживающей в Латвии и Эстонии крупной группы наших соотечественников, уточнил Сергей Беляев.
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