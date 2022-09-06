МИД: Россия рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения

11:05, 06 сентября 2022, ПАИ

Россия рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения для россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева.

«Решение руководства Эстонии запретить с 18 августа целые категории виз для российских граждан вкупе с его призывом ввести этот шаг от имени всего Евросоюза носит явно дискриминационный характер», – отметил дипломат.

По его словам, известные враждебные меры по отношению к России, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги МИД пытается выработать взвешенно, без эмоций – с учётом проживающей в Латвии и Эстонии крупной группы наших соотечественников, уточнил Сергей Беляев.