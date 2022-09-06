Владимир Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию

12:43, 06 сентября 2022, ПАИ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет озвучено до конца 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала РБК-ТВ 6 сентября.

«По закону, по конституции президент должен выступать с посланием Федеральному собранию. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдёт», – сказал Дмитрий Песков.

Он также заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным также состоится, но с её временем предстоит определиться позднее.