Опубликован августовский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

13:03, 06 сентября 2022, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за август 2022 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 17 377,1. На второй строчке – глава администрации Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 4 089. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 2 810.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».