Опубликован августовский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области
Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за август 2022 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 17 377,1. На второй строчке – глава администрации Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 4 089. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 2 810.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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