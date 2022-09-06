Михаил Ведерников возглавил федеральный топ-10 медиарейтинга «Псковской правды»

13:13, 06 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников впервые возглавил оба медиарейтинга «Псковской правды». Издание составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Так, в августе Михаил Ведерников лидирует в региональном медиарейтинге с медиаиндексом 17 377,1. Глава региона также занял первое место в топ-10 псковских випов по упоминаемости в федеральных СМИ с медиаиндексом 5590,1.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».