Горячую линию для наблюдателей на выборах организуют в Псковской области

14:34, 06 сентября 2022, ПАИ

Горячую линию для связи с наблюдателями при проведении голосования на выборах в органы местного самоуправления Псковской области организует общественный штаб региональной Общественной палаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Общественной палате Псковской области.

Горячая линия будет работать 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 по телефону (8 8112) 72-16-10. На связи с наблюдателями будут находиться представители общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона.

Общественный штаб будет находиться непосредственно в помещении Общественной палаты области (Псков, улица Советская, 15а, первый этаж, отдельный вход).