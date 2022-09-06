Помочь Бериславскому району пережить зиму призвал Александр Козловский

17:18, 06 сентября 2022, ПАИ

Помочь Бериславскому району пережить зиму призвал депутат Государственной Думы Александр Козловский на форуме кандидатов от партии «Единая Россия» 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы проводим кампанию в уникальный момент истории России, — отметил Козловский. — В условиях тотальной агрессии коллективного Запада защищаем наших сограждан в Донбассе, защищаем наши ценности и наши города. И снова уже закалённые и подготовленные пандемией наши волонтёры остаются в строю рядом с теми, кому нужна помощь, – рядом с семьями наших героических военных и добровольцев, рядом с беженцами. Мы всем миром собираем помощь для тех, кто решил остаться там, в своих домах, под ударом врага и нуждается в самых простых вещах — воде, еде, тёплых вещах. Многострадальный Бериславский район, куда отправляются сотни тон помощи, специалисты — всё, что требуется».

Александр Козловский добавил, что благодаря депутатам фракции всех уровней и меценатам удалось собрать сумму, чтобы помочь детям Донбасса и Херсонской области пойти 1 сентября в школу. «Спасибо вам! Низкий поклон за щедрость, милосердие и бескорыстие», — поблагодарил Козловский.

«Но впереди зима, и хотя Бериславский район на юге, зима везде зима. Нам предстоит открыть волонтёрский центр партии, — анонсировал депутат. — Я прошу каждого приготовиться к большой и тяжёлой работе по спасению жизней зимой 2022-2023 годов. Без вас стране сейчас не справиться. Я прошу вас о милосердии, прошу оставить открытыми ваши сердца, чтобы согревать тех, кто сегодня проходит по прихоти Запада через ад».