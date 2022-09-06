Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Помочь Бериславскому району пережить зиму призвал Александр Козловский

Помочь Бериславскому району пережить зиму призвал депутат Государственной Думы Александр Козловский на форуме кандидатов от партии «Единая Россия» 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы проводим кампанию в уникальный момент истории России, — отметил Козловский. — В условиях тотальной агрессии коллективного Запада защищаем наших сограждан в Донбассе, защищаем наши ценности и наши города. И снова уже закалённые и подготовленные пандемией наши волонтёры остаются в строю рядом с теми, кому нужна помощь, – рядом с семьями наших героических военных и добровольцев, рядом с беженцами. Мы всем миром собираем помощь для тех, кто решил остаться там, в своих домах, под ударом врага и нуждается в самых простых вещах — воде, еде, тёплых вещах. Многострадальный Бериславский район, куда отправляются сотни тон помощи, специалисты — всё, что требуется».

Александр Козловский добавил, что благодаря депутатам фракции всех уровней и меценатам удалось собрать сумму, чтобы помочь детям Донбасса и Херсонской области пойти 1 сентября в школу. «Спасибо вам! Низкий поклон за щедрость, милосердие и бескорыстие», — поблагодарил Козловский.

«Но впереди зима, и хотя Бериславский район на юге, зима везде зима. Нам предстоит открыть волонтёрский центр партии, — анонсировал депутат. — Я прошу каждого приготовиться к большой и тяжёлой работе по спасению жизней зимой 2022-2023 годов. Без вас стране сейчас не справиться. Я прошу вас о милосердии, прошу оставить открытыми ваши сердца, чтобы согревать тех, кто сегодня проходит по прихоти Запада через ад».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 сентября 2022

Михаил Ведерников возглавил федеральный топ-10 медиарейтинга «Псковской правды»
06 сентября 2022

Владимир Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию
05 сентября 2022

Мошенники предлагают псковичам жаловаться на власть
05 сентября 2022

Видеокамеры установили на всех избирательных участках в Псковской области
05 сентября 2022

Региональные музеи России получат новое оборудование
05 сентября 2022

Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»
05 сентября 2022

Россиян предупредили об отсутствии гарантий въезда в Европу при наличии «шенгена»
05 сентября 2022

У псковичей осталось меньше суток для подачи заявлений на участие в ДЭГ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...