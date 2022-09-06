Литва выразила Белоруссии протест в связи с умышленной порчей пограничного заграждения

17:59, 06 сентября 2022, ПАИ

Вильнюс выразил Минску протест в связи с умышленной, по версии литовской стороны, порчей должностными лица соседней страны пограничного заграждения, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

«В МИД был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена нота в связи с неоднократными случаями порчи объекта пограничной инфраструктуры – так называемого физического барьера – для пропуска через границу на повреждённых участках нелегальных мигрантов», – говорится в сообщении.

По данным службы охраны госграницы при МВД Литвы, с июля зафиксировано более 100 случаев порчи заграждения.

Протяжённость литовско-белорусской границы составляет около 680 км. Там, где она проходит не по водоёмам, построено заграждение, которое оснащается системами видеоконтроля. Литва построила стационарное заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки, поверх которой идёт колючая проволока. Перед забором установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ составила 152 млн евро. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров. Тем не менее ЕС согласился выделить средства на систему видеоконтроля.