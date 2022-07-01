В Пскове проводится проверка по факту исчезновения двух школьниц
В Пскове проводится проверка по сообщению об исчезновении двух школьниц, они пропали 5 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
Подростки ушли из школы, оставили дома одежду, в которой они были на занятиях, и с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
При обнаружении без вести пропавших или получении сведений о возможном их местонахождении СУ просит позвонить по телефону в городе Пскове: 29-06-22.
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