Компания Samsung и Билл Гейтс придумали туалет, сжигающий биоотходы в пепел

18:27, 06 сентября 2022, ПАИ

Билл Гейтс и Samsung разработали безводный домашний туалет, который перерабатывает биоотходы в пепел. Сообщает сайт De Zeen.

Это не только проблема экологии (азот, микрополлютанты и патогены, которые загрязняют почву и воду), но и проблема здоровья людей: по данным ВОЗ, 2,8 млрд человек все еще не имеют безопасных санитарных условий, а 950 млн из них вынуждены справлять нужду на улице. Без обработки азот и микрозагрязнители, содержащиеся в человеческих отходах и сточных водах, могут быть вредными и опасными как для людей, так и для планеты, говорят специалисты.

«Система позволяет полностью перерабатывать мочу до очищенной воды», — пояснили в Samsung. — «Твердые отходы обезвоживаются, высушиваются и сжигаются в пепел, а жидкие отходы обрабатываются в процессе биологической очистки».

Этот туалет может использоваться в неблагополучной местности и там, где есть острая нехватка воды.

