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Политика

Владимир Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ-2022

Президент России Владимир Путин 7 сентября выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). Трансляцию ведут федеральные СМИ.

Ожидается, что глава государства даст подробные оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.

Кроме того, в этот день президент России также проведёт двусторонние встречи с зарубежными гостями. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».

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