Президент РФ: Санкционная лихорадка Запада несёт угрозу всему миру

09:33, 07 сентября 2022, ПАИ

Санкционная лихорадка Запада несёт угрозу всему миру. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Трансляцию ведут федеральные СМИ.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», – сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил, что катализатором этих санкционных процессов стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, а также неспособность западных элит увидеть и «признать объективные факты». По его словам, страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».