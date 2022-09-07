Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару и евро

09:43, 07 сентября 2022, ПАИ

Доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Трансляцию ведут федеральные СМИ.

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших [себя] валют», – сказал глава государства и добавил, что даже союзники США снижают долларовые резервы.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».