Почти 12 тысяч жителей Пскова смогут дистанционно проголосовать на сентябрьских выборах

09:52, 07 сентября 2022, ПАИ

11 878 избирателей Пскова подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом сообщает Telegram-канал избирательной комиссии Псковской области.

«Теперь в дни голосования они могут принять участие в выборах в два-три клика, не выходя из дома. Уверены, что зарегистрированные псковичи смогут по достоинству оценить удобство новой системы», — сказали в облизбиркоме.

Отметим, что избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Добавим, что онлайн-голосование пройдёт с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября по московскому времени на сайте vybory.gov.ru.